Barry Callebaut investeert 375 miljoen in Belgische fabrieken

Chocoladegroep Barry Callebaut kondigt belangrijke investeringen aan in zijn productiefaciliteiten in Halle en in Wieze. De investeringen bevestigen het belang van België voor de Zwitserse groep.

“De bakermat van Barry Callebaut”

250 miljoen euro trekt Barry Callebaut uit voor het toekomstbestendig maken van de fabriek in Wieze, die de grootste chocoladefabriek ter wereld is. De plannen omvatten de modernisering van de productielijnen om voedselveiligheid en kwaliteit verder te verhogen, om een veiligere werkomgeving voor medewerkers te creëren, en de aanleg van een ringweg die éénrichtingsverkeer op de site mogelijk maakt om de veiligheid en impact op de omgeving aanzienlijk te verbeteren.

Daarnaast ontvangt de fabriek in Halle een bijkomende investering van 125 miljoen euro. Deze investeringen bevestigen het belang van België voor de groep. “Wieze is en blijft de bakermat van Barry Callebaut. Het is de plaats waar ons iconische merk Callebaut in 1911 werd geboren,” zegt Wim Debedts, Managing Director Benelux & Nordics, in het persbericht. “Met deze aanzienlijke investeringen in onze Belgische productiesites in Wieze en Halle zetten we ons verhaal verder, en tonen we ons engagement aan onze klanten en onze medewerkers.”