Belgisch bier bruist niet meer: consumptie en export dalen verder

2025 was een moeilijk jaar voor de Belgische biersector: zowel de binnenlandse consumptie als de export daalden, terwijl het aantal brouwerijen verder afnam. Toch zijn er lichtpunten: de verkoop van alcoholvrije bieren steeg met 17% en de sector investeerde een recordbedrag van 213 miljoen euro in innovatie en duurzaamheid.

Horeca verliest terrein

De totale bierconsumptie in België daalde met 3,2% tot 6,19 miljoen hectoliter, terwijl de export met 4,8% terugviel tot 14,42 miljoen hectoliter. Ter vergelijking: in recordjaar 2019 werd nog 18,4 miljoen hectoliter uitgevoerd. Op tien jaar tijd is de binnenlandse consumptie met bijna een vijfde afgenomen.