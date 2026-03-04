Belgische Ferrero-tak (deels) uit het rood, ondanks Delacre

CTH Invest, de Belgische holding waar de Ferrero-familie onder andere de koekjes van Delacre en snoepmerk Lutti in onderbrengt, realiseerde vorig boekjaar 10% meer omzet. Toch bleef onder de streep 127 miljoen euro nettoverlies over, vooral te wijten aan Delacre.

Operationeel herstel

De omzet van de holding, die een aanzienlijk van de internationale activiteiten van Nutella-eigenaar Ferrero bundelt, steeg in het afgelopen boekjaar met bijna 10% tot 3,25 miljard euro. Daarmee komt de totale omzet van alle activiteiten van het Italiaanse familiebedrijf samen uit op 22,6 miljard euro, exclusief de recent overgenomen Kellogg-ontbijtgranen en de Franse snoepgroep CPK.