Belgische winkels Tanger Markt weer open na betalen borgsom

De zes Belgische winkels van de Nederlandse halalketen Tanger Markt, die vorige week door net arbeidsauditoraat werden verzegeld wegens zwartwerk, zijn weer open nadat de retailer een borgsom van 100.000 euro betaalde.

Voorwaarden

Vorige dinsdagavond werd er na een grootschalige controleactie illegale tewerkstelling vastgesteld in de drie Brusselse en drie Antwerpse winkels van Tanger Markt. De politie nam ook cash geld in beslag en de winkels werden verzegeld.

Om die verzegeling op te heffen moest de etnische supermarktketen aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals aangiftes voor alle werknemers, een bewijs van een arbeidsongevallenverzekering, en de betaling van een borgsom van 100.000 euro. Die borgsom heeft Tanger Markt op vrijdag betaald, meldt Bruzz, waardoor de winkels weer open zijn. Het onderzoek loopt wel verder.