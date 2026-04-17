Geschreven door Pauline Neerman
Pernod Ricard ziet eerste tekenen van herstel in krimpjaar

Food17 april, 2026

Bij drankengroep Pernod Ricard zakt de omzet stevig. De groep achter onder meer Absolut-vodka, Beefeater-gin en Lillet noemt het “een overgangsjaar”, maar ziet beterschap. Al vormt het conflict in het Midden-Oosten een nieuwe tegenvaller.

Terugval in Amerika

Pernod Ricard zag de netto-omzet in het afgelopen kwartaal met 14,6% dalen tot 1,945 miljard euro, terwijl de organische groei 0,1% bedroeg. Over de eerste negen maanden van het fiscale jaar kwam de netto-omzet uit op 7,199 miljard euro, een daling van 14,8% in gerapporteerde cijfers en 4,4% organisch.

