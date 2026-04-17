Père Olive komt in handen van internationale olijvenreus

Arvos, wereldwijd marktleider in tafelolijven, neemt het Belgische Père Olive over van het Franse Labeyrie Fine Foods. Zo breidt de groep uit naar gekoelde mediterrane producten en verstevigt het zijn positie bij Europese retailers.

Extra aanbod en schaal

Arvos was tot nu toe vooral actief in houdbare olijven, maar door de integratie van Père Olive voegt het bedrijf nu ook een gekoeld assortiment toe, waaronder antipasti en dips. De groep, die producenten in Spanje, de Verenigde Staten en Griekenland verenigd, wil inspelen op de groeiende vraag naar verse en gemaksproducten binnen het aperitiefsegment.