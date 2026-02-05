Besparingen leveren Sligro hogere winst op

Kostenbesparingen hebben Sligro ondanks een wat lagere omzet vorig jaar wel een hogere nettowinst opgeleverd, al blijft de winstgevendheid in België nog achter. De foodservicegroothandel ziet een voorzichtig herstel in de markt.

Consument besteedt wat meer

Dat de omzet vorig jaar daalde als gevolg van het stopzetten van de tabaksverkoop, had Sligro al gemeld in een update begin januari. Exclusief tabak steeg de omzet in 2025 met 1,7%, van 2,6 naar 2,7 miljard euro. Dankzij voorzichtig herstel in de afzetmarkten en grip op de kosten steeg het bedrijfsresultaat (ebit) met 11 miljoen euro naar 54 miljoen euro en de nettowinst met 6 miljoen naar 30 miljoen euro.