BrewDog in de etalage: einde van het “craft beer”-tijdperk?

De Schotse bierproducent BrewDog wordt mogelijk opgesplitst en verkocht. Na tegenvallende verkoopcijfers schakelt de groep een herstructuringsbureau in, maar crowdfunders vrezen voor hun investering.

Weldra in mootjes gehakt?

Wat ooit het boegbeeld was van de Britse “craft beer”-revolutie, is nu ook het slachtoffer van de teloorgang van die trend. Het bedrijf heeft financiële adviseurs, AlixPartners, ingeschakeld om een verkoopproces te starten dat mogelijk leidt tot de opsplitsing. Het merk kende jarenlang een rebels imago en snelle groei, maar worstelt vandaag met financiële uitdagingen en een veranderende markt.