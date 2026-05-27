Geschreven door Pauline Neerman
Brusselse bakkerijketen La Fleur du Pain in handen van Franse topbakker

Food27 mei, 2026

De Brusselse bakkerijketen La Fleur du Pain krijgt een nieuwe hoofdaandeelhouder. Oprichter Laurent Richard verkoopt 80% van zijn aandelen aan de Parijse luxebakkerij Lalos, bekend als leverancier van sterrenrestaurants, Roland Garros en het Élysée.

Eerste stap buiten Parijs

La Fleur du Pain telt vandaag zes verkooppunten in Brussel, maar volgens zakenkrant L’Echo wil Laurent Richard zich geleidelijk terugtrekken uit de dagelijkse leiding van het bedrijf. Frédéric Lalos, de oprichter van de gelijknamige Franse bakkerijgroep, neemt daarom de controle over de onderneming in handen.

