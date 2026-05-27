Geschreven door Pauline Neerman
Duitse tak Oil & Vinegar insolvent na faillissement moederbedrijf

Food27 mei, 2026

De Duitse activiteiten van Oil & Vinegar zijn in een voorlopig insolventieproces beland. De uitbater van negentien eigen winkels en drie franchisepunten in Duitsland vroeg bescherming tegen schuldeisers aan na het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf in april.

Alleen webshop offline

De Duitse dochter kreeg de voorbije maanden af te rekenen met terughoudende consumentenbestedingen, stijgende energieprijzen en inflatie, maar “de directe aanleiding” voor de insolventieaanvraag is volgens de curator toch het faillissement van de Nederlandse holding. Dat meldt Lebensmittel Zeitung.

