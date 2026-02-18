Carrefour bevestigt: België is geen “kernland” meer

In het nieuwe strategisch plan Carrefour 2030 is geen rol meer weggelegd voor de Belgische, Poolse en Argentijnse takken. Dat bevestigt de retailer vanochtend in een persbericht. Dat betekent evenwel niet noodzakelijk een onmiddellijke verkoop.

Alle opties open

“Carrefour keurt vandaag een ambitieus nieuw strategisch plan goed, dat radicaal gericht is op groei en verbetering van de winstgevendheid. Ten eerste bevestigt de Groep dat zij zich opnieuw zal concentreren op drie kernmarkten – Frankrijk, Spanje en Brazilië – waar wij een leidende positie innemen en het grootste potentieel voor waardecreatie hebben”, aldus topman Alexandre Bompard in het communiqué.

Voor de andere regio’s (België, Polen, Argentinië), geeft de groep de voorkeur aan “dynamisch vermogensbeheer”. Carrefour zal blijven werken aan het verbeteren van de operationele prestaties in deze regio’s, terwijl alle strategische opties open blijven, van groei tot volledige of gedeeltelijke verkoop. “De leidraad voor toekomstige beslissingen: het maximaliseren van waardecreatie.”

Dat de retailer zijn internationale activiteiten doorlichtte, was al even bekend. De Italiaanse en Roemeense takken werden intussen al verkocht aan lokale investeerders. Het gerucht dat zakenbank Rothschild & Co gemandateerd is om de opties voor België te onderzoeken, doet al een tijdje de rond. De Belgische directie heeft tot nu toe ontkend dat er concrete plannen bestaan voor een vertrek uit het land. CEO Geoffroy Gersdorff zal binnenkort in een persontmoeting dieper ingaan op de strategie. Gisteren publiceerde de Belgische afdeling een lichte omzetgroei voor het vierde kwartaal en het volledige jaar.

Carrefour realiseert in België een omzet van 4,427 miljard euro met 40 hypermarkten, 440 Carrefour Market-supermarkten en zo’n 300 Carrefour Express-buurtwinkels.