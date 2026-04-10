Carrefour-inkoopcentrale Eureca krijgt boete van 6,1 miljoen euro

De Franse autoriteiten leggen Carrefour-dochter Eureca een boete op van 6,1 miljoen euro. De inkoopcentrale zou contracten met leveranciers te laat ondertekenen, maar Carrefour is het daar niet mee eens.

Derde boete dit jaar

De regionale marktautoriteit van Occitanië legt de boete op na na een onderzoek door de Franse mededingingswaakhond. Die stelde 19 inbreuken vast op de verplichting om leverancierscontracten uiterlijk op 1 maart (in dit geval van 2025) te ondertekenen. Eureca onderhandelt voor Carrefour met grote internationale merken.