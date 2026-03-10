In laboratoria gekweekte chocolade nog dit jaar op de markt

Cacao waar geen plant aan te pas komt: dat lanceert de Belgische bakkerij-ingrediëntenreus Puratos in de Verenigde Staten. De eerste professionele chocolade gemaakt met in laboratoria gekweekte cacao wordt eind dit jaar commercieel beschikbaar.

Een antwoord op de cacaocrisis

De chocolade-industrie staat al jaren onder druk. Klimaatverandering, ziektes en illegale ontbossing in West-Afrika – waar 70% van de wereldwijde cacaoproductie plaatsvindt – hebben geleid tot recordhoge cacaoprijzen en onvoorspelbare oogsten. In 2024 bereikte de prijs van cacao een historisch hoogtepunt van 12.000 dollar per ton, om begin 2026 weer te kelderen naar onder de 4.000 dollar.