Chocolatier Galler krijgt bescherming tegen schuldeisers

De Waalse chocolatier Galler heeft bescherming tegen zijn schuldeisers gekregen. Het bedrijf kampt al jaren met structurele verliezen, onder meer door de rampzalige overstromingen van 2021.

Ramp na ramp

De ondernemingsrechtbank verleende het bedrijf uit Vaux-sous-Chèvremont vier maanden gerechtelijke bescherming, waardoor het onder toezicht van een mandataris een reorganisatie kan uitwerken zonder onmiddellijke druk van schuldeisers. Verschillende bronnen bevestigen de maatregel tegenover De Tijd.