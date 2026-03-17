Colruyt brengt slimme winkelkar naar twee extra winkels

De zelfscannende winkelkar van Colruyt trekt na een succesvolle lancering in Halle naar Kessel-Lo en volgende maand ook naar Waterloo. Met de innovatieve Smart Cart kunnen klanten efficiënter te winkelen, hun budget onder controle houden en vlotter langs de kassa passeren.

“Ontwikkeld op maat van de klanten”

In maart 2024 liet Colruyt Group de zelfontwikkelde Smart Cart voor het eerst uitvoerig testen door eigen medewerkers in de winkel in Halle. Na de succesvolle test was de winkelkar in september 2025 klaar voor een lancering bij klanten. Ook die lancering is een succes gebleken: de Smart Cart is er nu al goed voor 10% van de shoppingtrips in Halle. ​Nu trekt de slimme caddie naar twee extra winkels, in Kessel-Lo en Waterloo.

“We hebben geluisterd naar onze klanten en onze Smart Cart op hun maat ontwikkeld,” zegt Geert Elen, hoofd innovatie bij Colruyt Group. “Vooral op een efficiënte manier de wekelijkse boodschappen doen, controle houden over het budget én de tijdswinst zijn belangrijk voor onze klanten. Uit marktonderzoek blijkt nu ook dat klanten dit als dé grote voordelen van de Smart Cart benoemen. Daarnaast vinden klanten het ook gewoon leuk om met de technologie aan de slag te gaan natuurlijk.”

“Niet alle karren vervangen”

“Bovendien heeft een slimme winkelkar een vast publiek. Wanneer we op weekbasis kijken naar de gebruikers, dan zien we dat 8 op de 10 klanten de kar al eerder gebruikte en er intussen vertrouwd mee is. Op piekmomenten zoals vrijdag en zaterdag zien we dat klanten zelfs wachten om een Smart Cart te kunnen gebruiken. We kijken er dan ook naar uit om in de toekomst meer Smart Carts beschikbaar te kunnen stellen voor onze klanten en zo het gebruik verder te laten groeien.”

De uitbreiding naar twee extra winkels zal Colruyt Group toelaten om te kijken hoe een ruimere groep klanten reageert en wat het optimaal aantal karren per winkel is. De retailer is immers niet van plan om alle karren te vervangen door slimme winkelkarren. “We weten dat niet alle klanten de Smart Cart zullen gebruiken voor hun boodschappen en dat is ook niet ons doel. We blijven overtuigd van ons huidige, unieke, kassasysteem met voordelen op vlak van dienstbaarheid en contact met de klant. Daarom investeren we ook in de volledige uitrol van onze innovatieve Easy Check-out naar alle 273 Colruyt-winkels”, zegt Elen. ​

Colruyt won met de slimme kar eerder dit jaar de prestigieuze EHI Retail Technology Award (RETA) in de categorie “Checkout smartstore”. Het concept werd ontwikkeld door Colruyt Group Technics, het innovatieteam van Colruyt Group, in samenwerking met Expresso.