Colruyt stuurt onbemand bezorgwagentje in Leuven de baan op

(update) Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, laat een onbemand, elektrisch bezorgwagentje in Leuven los. Het pilootproject, dat van midden mei tot augustus loopt, is een primeur voor België: nooit eerder reed een autonoom voertuig zonder vast traject op de openbare weg.

Leuven als testlabo

Leuven fungeert de komende maanden als een live experiment voor de toekomst van last-mile delivery in België: wie binnen de ring van de studentenstad woont, kan Collect&Go-thuisleveringen via een zelfrijdend voertuig laten leveren. Het voertuig is uitgerust met camera’s en radartechnologie om obstakels en weggebruikers te detecteren, en rijdt met een maximale snelheid van 25 km/u.

Het onbemande wagentje kan boodschappen voor twee klanten tegelijk vervoeren. Klanten openen het compartiment met een persoonlijke code. Na levering keert het wagentje terug naar het Collect&Go-punt in Kessel-Lo voor een nieuwe lading. Opvallend: de service wordt aangeboden tegen dezelfde prijs als de bestaande thuislevering via particuliere Drivers (7 euro). Collect&Go benadrukt dat beide modellen complementair zijn.

Wel zijn er meteen een aantal “disclaimers” toe te voegen. Het wagentje zal niet leveren binnen de voetgangerszone en op de ring. En hoewel het voertuig onbemand is, functioneert het (nog) niet zelfstandig: een operator stuurt vanop afstand (in Kessel-Lo) op basis van de camerabeelden, “als een live PlayStation-spelletje”, legt managing director Tom De Prater uit. Hij benadrukt evenwel dat het voertuig technologisch in staat is om zelfstandig te rijden, maar dat de huidige vergunning dat niet toelaat. Bij een latere opschaling is er mogelijk nog maar één operator nodig voor meerdere wagentjes.

Op afstand bestuurd

In 2022 deed Colruyt al een eerste technische test met autonome leveringen op een vast traject in Londerzeel. Die was toen heel positief, aldus De Prater, zowel voor klanten als qua veiligheid. Nu was het Telenet Business die met de vraag kwam om te partneren, om 5G zo verder in de markt te zetten. “5G-connectiviteit maakt al heel wat onbemande logistiek mogelijk, van binnenvaartschepen tot drones, dus waarom ook niet in de stad”, aldus de telecomprovider.

Collect&Go speelt met de test naar eigen zeggen in op drie structurele uitdagingen in e-commerce: de hoge kost en complexiteit van de “last mile”, de toenemende druk op stedelijke mobiliteit en de krappe arbeidsmarkt waar het moeilijk is chauffeurs te vinden. Door te kiezen voor een compact, elektrisch voertuig dat autonoom opereert (onder toezicht), mikt het bedrijf op een efficiëntere én duurzamere levering in dichtbevolkte stadscentra.

De échte test wordt dan ook vooral commercieel: hoe gaan consumenten ermee om? Het is een vraag die ook de Stad Leuven en minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke heel graag beantwoord willen zien: de gewenning, maar ook de feedback van de bewoners en weggebruikers worden essentieel. Tom De Prater hoopt alvast, te midden de snelle groei van online boodschappen, een nieuwe logistiek model te hebben gevonden, zeker voor in steden waar de verkeersdruk en de milieuregels toenemen.