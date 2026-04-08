Conflict Midden-Oosten: hoe shoppers hun koopgedrag aanpassen

De impact van het conflict in het Midden Oosten laat zich al voelen in Europese supermarkten: de kosten stijgen in de volledige FMCG-keten, shoppers besparen selectief op hun aankopen.

Shoppers optimaliseren hun aankopen

Stijgende olie- en gasprijzen veroorzaken een structurele prijsdruk die doorwerkt van producent tot winkelrek, en uiteindelijk ook in de portefeuille van miljoenen Europese huishoudens. Volgens het nieuwe YouGov rapport “From headline to household: How conflict in the Middle East brings a new cost shock to seasoned shoppers​” verwacht 7 op de 10 Europeanen dat het conflict een grote impact zal hebben op hun kosten van levensonderhoud. Maar in tegenstelling tot de paniekreacties tijdens de Oekraïnecrisis in 2022, reageren consumenten nu selectiever.