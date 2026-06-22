Danone investeert in Australische proteïnehype

Danone slaat een dubbele slag in Australië: het FMCG-concern neemt de Australische producent van kokosyoghurt en smoothies Made Group over, en koopt tegelijk de resterende helft in de joint venture met Saputo Dairy.

Eiwittrend bereikt Azië-Pacific

Made Group draait een omzet van zo’n 344 miljoen Amerikaanse dollar (300 miljoen euro) met gezondheidsproducten die zich vooral richten op darmgezondheid en proteïnen. Bekende merken van het bedrijf uit Melbourne zijn Cocobella, yoghurt op basis van kokosnoot, en Rokeby, dat vooral eiwitshakes en -smoothies produceert.

“Yoghurt met een hoog eiwitgehalte vliegt in Australië en Nieuw-Zeeland over de toonbanken“, zegt Juergen Esser, afgevaardigd CEO van Danone, tegen Reuters. Esser benadrukt bovendien dat Made “zeer, zeer sterke” dubbelcijferige groei en aantrekkelijke marges realiseert. Het bedrijf zet momenteel ook stappen richting Zuidoost-Azië, waar het één van de eerste is met proteïneproducten.

Om ook operationeel sterker te staan in de regio, verwerft Danone tegelijkertijd het resterende belang van 49% in zijn joint venture met Saputo Dairy Australia. Die joint venture omvat zuivelmerken als YoPRO, Activia en Ultimate en moet zo’n 100 miljoen euro aan geconsolideerde omzet toevoegen. Beide transacties hoopte Danone in de tweede helft van 2026 af te ronden.