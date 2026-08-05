Voormalig Carrefour-topman Daniel Bernard overleden

Daniel Bernard, die van 1998 tot 2005 CEO was van Carrefour, is in de nacht van 4 op 5 augustus overleden. Hij versterkte de internationale activiteiten van de retailer, realiseerde de fusie met Promodès en nam toenmalig Belgisch marktleider GB over.

Wereldspeler

Daniel Bernard maakte in 1992 de overstap van de Duitse groep Metro naar Carrefour, waar hij in 1998 CEO werd. Onder zijn leiding groeide Carrefour uit van een Franse marktleider tot een wereldspeler, met activiteiten in Europa, Latijns-Amerika en Azië.

Een belangrijke episode was de fusie in 1999 met de Franse familiale groep Promodès (met Dia en de intussen verdwenen merken Continent en Champion) en de daaropvolgende overname van het Belgische GB waarin Promodès al een participatie had.

Hij lag ook aan de basis van de invoering van de Kwaliteitsketen Carrefour die de relaties met de landbouwwereld verbeterde. Door tegenvallende prestaties van de hypermarkten en het aandeel moest hij in 2005 opstappen. Daarna werd hij onder andere nog voorzitter van doe-het-zelfgroep Kingfisher.