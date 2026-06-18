De opkomst van functional foods: hype of een blijvertje?

Paddenstoelen in je matcha latte, een açaí-bowl als ontbijt en skyr met extra proteïnen: wie hip wil zijn, doet dat vandaag via bewust eten. Zeker functionele voeding is een trend in opmars: “Voeding moet méér doen dan alleen vullen”. Een gesprek met Steven Beyers (Fungtional) en Margaux Bonte (Holy Berry) over de opmars van adaptogenen, açaí en de toekomst van functionele voeding.

“Elke koffiezaak in Kaapstad”

Functionele voeding – producten die niet alleen voeden, maar ook een specifiek gezondheidseffect claimen – is niet langer een nichemarkt. In België groeit de sector met 6 tot 8% per jaar, afhankelijk van het segment, terwijl de groei in landen als de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië al veel verder gevorderd is.