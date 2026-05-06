Delhaize, Albert Heijn en Bol winnen marktaandeel in België

Ahold Delhaize publiceerde woensdagochtend uitstekende kwartaalcijfers. In België wint de retailer marktaandeel met zijn drie formules, zegt topman Frans Muller, die volgend jaar met pensioen gaat.

“We liggen voor op ons plan voor België”

Aparte cijfers over de Belgische markt publiceert Ahold Delhaize niet, maar tegenover zakenkrant De Tijd geeft CEO Frans Muller wel aan dat zowel Delhaize, Albert Heijn als e-commerceplatform Bol marktaandeel winnen in het land. De drie formules trekken verschillende types klanten aan, waardoor ze complementair zijn en elkaar niet kannibaliseren, zegt hij.

“Ik ben zeer tevreden over de volumes en winstmarges. We liggen voor op ons plan voor België. Dat was al zo met de ongeveer 85 winkels van Albert Heijn, en sinds de verzelfstandiging van de winkels ook bij Delhaize. Met Bol realiseerden we opnieuw een dubbelcijferige groei, voornamelijk in Vlaanderen, waar we marktleider zijn. In Wallonië staat Amazon sterker.”

De veralgemeende zondagsopeningen in de supermarkten van de groep draagt bij aan de goede prestaties: “Ik denk dat intussen 99 procent van onze Belgische winkels open is op zondag. Economisch is dat goed haalbaar. België is door de sterke concurrentiële omgeving geen gemakkelijke markt, maar onze drie teams doen het goed.”