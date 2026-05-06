Nieuwe omzetdaling voor HelloFresh

Een focus op hoogwaardige, trouwere klanten vertaalt zich bij HelloFresh nog niet in stijgende omzet- of winstcijfers. De maaltijdleverancier trekt zich op aan een hoger gemiddeld bedrag per bestelling.

Mijlpaal in Duitsland

HelloFresh zag de omzet in het eerste kwartaal van 2026 dalen met 7,7% naar 1,7 miljard euro, tegenover 1,9 miljard een jaar eerder. Het aantal bestellingen daalde met 11,6% naar bijna 25 miljoen, maar de bewuste verschuiving naar hoogwaardigere klantengroepen en het terugschroeven van kortingen leidde wel tot een 4,2% hogere gemiddelde bestelwaarde van 71 euro. De aangepaste EBITDA daalde van 58 naar 24 miljoen euro, onder andere door de eenmalige impact van winterstormen.