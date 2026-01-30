Dia boekt sterke omzetgroei

Supermarktgroep Dia, actief in Spanje en Argentinië, behaalde vorig jaar een omzet van iets meer dan 7 miljard euro, een groei van 11,2%. Dat resultaat schrijft het bedrijf toe aan de uitvoering van het strategisch plan “Creciendo cada día” (Elke dag groeien).

Marktaandeelwinst in Spanje

Dia Spanje sloot 2025 af met een groei van 8,6% naar 5,6 miljard euro, mede danksijn een sterk vierde kwartaal waarin de omzet met meer dan 10% groeide. Deels is de groei te verklaren door de versterkte expansiestrategie: de keten opende in de loop van het jaar 94 nieuwe winkels, waarvan 36 in het laatste kwartaal. Zo kon Dia Spanje sneller groeien dan de markt en het marktaandeel met 20 basispunten verhogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar ook de vergelijkbare omzet van het bedrijf steeg: met 7,4% over het hele jaar en met 7,7% in de laatste drie maanden, als gevolg van de groei van het klantenbestand en de frequentie van hun bezoeken aan de supermarkten.

Strategisch plan

Dia Argentina boekte in 2025 een bruto-omzet van 1,5 miljard euro, een stijging van 18,8% bij constante wisselkoersen, maar op vergelijkbare basis daalde de omzet met 10,4%. Het vierde kwartaal sloot af met 348 miljoen euro, een daling van 26,6%, als gevolg van de sterke waardevermindering van de Argentijnse peso ten opzichte van de euro, wat slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door operationele verbeteringen bij het bedrijf.

Martín Tolcachir, CEO van Grupo Dia, benadrukte dat de resultaten van het eerste jaar van de uitvoering van het strategisch plan “Creciendo cada día” (Elke dag groeien) de kracht van het nabijheidsmodel en de consolidatie van de klantgerichte strategie weerspiegelen, waardoor het bedrijf ook in 2026 de groei van de sector zal blijven overtreffen.