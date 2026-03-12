Easy Checkout van Colruyt ook beschikbaar voor andere retailers

Het innovatieve Easy Checkout systeem dat Colruyt momenteel uitrolt in zijn Belgische winkels, duikt straks mogelijk ook op bij andere retailers: hardwareleverancier Partner Tech Europe mag het systeem commercialiseren.

20% efficiënter

In 2023 testte Colruyt voor het eerst zijn innovatieve Easy Checkout-systeem, waarmee de retailer het scanproces aan de kassa’s zo’n 20% efficiënter maakt dankzij AI. Het systeem is intussen in meer dan honderd winkels geïnstalleerd en wordt dit jaar uitgerold naar alle 273 Belgische Colruyt-winkels.

Daar blijft het mogelijk niet bij: de Belgische marktleider heeft zijn hardwareleverancier Partner Tech Europe groen licht gegeven om het systeem ook aan andere retailers te verkopen – met inbegrip van de door Colruyt zelf ontwikkelde beeldherkenningssoftware. Dat meldt vakpublicatie The Retail Optimiser en wordt bevestigd door Colruyt aan RetailDetail.

Uniek concept

Of het systeem een snelle expansie zal kennen, is echter de vraag. Colruyt hanteert immers een uniek “caddy-to-caddy” check-out concept waarbij medewerkers de artikelen uit het winkelwagentje van de klant halen en ze na het scannen in een tweede winkelwagentje plaatsen. Een slimme camera die boven de winkelkarren is geïnstalleerd, leest intussen de barcode, zodat kassamedewerkers geen handscanner meer hoeven te gebruikten, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert.

Volgens Partner Tech Europe was er wel degelijk veel belangstelling voor deze oplossing op de afgelopen vakbeurs Euroshop. Het concept ontstresst klanten en verlaagt de investeringen voor check-outmeubels. Het zou met name interessant zijn voor cash & carry-markten of warehouse clubs met grote gemiddelde aankopen.