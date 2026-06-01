“Executie bepaalt succes supermarkt”

De kloof tussen succesvolle en minder succesvolle supermarkten in Nederland wordt groter. Bepalend daarbij is niet zozeer de winkelformule, wel de manier waarop de winkels worden aangestuurd.

Stijgende winstmarges

Terwijl de marktomstandigheden voor alle ondernemers moeilijker worden, lopen de prestaties van Nederlandse supermarkten steeds verder uiteen. Opmerkelijk daarbij is, dat de spreiding tussen winkels binnen één formule groter is dan de spreiding tussen formules onderling, blijkt uit een analyse van retailconsultant Marshoek, op basis van de cijfers van 252 winkels van de formules Albert Heijn, Boon, Jumbo, Plus en Spar.