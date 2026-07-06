Go-Tan haalt Orkla binnen voor Europese groeisprong

Go-Tan geeft voor het eerst in meer dan 70 jaar een deel van het familiebedrijf uit handen. Het Zweedse Orkla Foods koopt een belang van 40% in de Nederlandse maker van Aziatische sauzen en snacks. De familie Go blijft voorlopig wel meerderheidsaandeelhouder.

Sauzen in opmars

Go-Tan groeide onder de broers Bing en Han Go uit van een klein familiebedrijf in Kesteren tot een internationaal merk in Aziatische smaakmakers, aanwezig in supermarkten in Finland, Noorwegen, Spanje, Frankrijk en Italië. Het bedrijf boekte in 2025 een omzet van meer dan 92 miljoen euro en een ebitda van 11 miljoen euro met vier productielocaties: drie in Nederland en één in Hongarije.