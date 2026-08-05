Heineken verkoopt meer bier en schrapte al 3.000 banen
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- Voormalig Carrefour-topman Daniel Bernard overleden
Daniel Bernard, die van 1998 tot 2005 CEO was van Carrefour, is in de nacht van 4 op 5 augustus overleden. Hij versterkte de internationale activiteiten van de retailer, realiseerde de fusie met Promodès en nam toenmalig Belgisch marktleider GB over.
- E-commerce en Europa houden Ahold Delhaize op koers
Terwijl de marges van Ahold Delhaize onder druk staan in de VS, verbeterden de prestaties in Europa, en met name ook die van Delhaize en Albert Heijn in België. De retailer, die kan uitpakken met sterke onlineverkopen, houdt vast aan de prognoses voor het volledige boekjaar.