Hoge cacaoprijzen wegen op winst Mondelez

Na een sterk vierde kwartaal rapporteert Mondelez International, eigenaar van bekende merken als Oreo, Milka en LU, voor het volledige boekjaar een groei van de omzet maar een sterke daling van de winst als gevolg van “ongezien hoge” cacaoprijzen.

Voorzichtige vooruitzichten

Mondelez International zag vorig jaar de netto-omzet met 5,8% toenemen tot 38,5 miljard dollar (ongeveer 36 miljard euro), voornamelijk als gevolg van prijsverhogingen, want de volumes stonden onder druk. Ook de winst kromp, door de hoge kosten van grondstoffen, waaronder ongekende stijgingen in cacaoprijzen, ook al konden lagere productiekosten volgens het bedrijf wel enige compensatie bieden. De nettowinst daalde met 46,8% tot 2,4 miljard dollar (ongeveer 2,3 miljard euro). Wel toonde de winstgevendheid verbetering in het vierde kwartaal.