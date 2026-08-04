Huismerk Jumbo blijft goedkoper in België

Jumbo heeft de prijzen van zijn huismerkproducten verlaagd in Nederland. Toch blijken dezelfde producten nog steeds (fors) goedkoper in België, waar de concurrentie tussen supermarkten sterk speelt.

Vanille-ijs meer dan de helft goedkoper

Uit een jaarlijkse meting van Omroep Brabant blijkt dat een mandje met (amper) veertien huismerkproducten van Jumbo na een eerdere stijging weer goedkoper is geworden. In augustus 2024 betaalde de zender 25,63 euro, vorig jaar 29,28 euro en nu 27,85 euro. Toch blijkt hetzelfde lijstje in België slechts 21,92 euro te kosten, bijna zes euro minder dus. Dat is een behoorlijk verschil op een wel bijzonder kleine steekproef. Vanille-ijs bijvoorbeeld kost in Nederland meer dan het dubbele.

“Nederland en België zijn twee heel verschillende markten”, reageert woordvoerder Jasper Koek van Jumbo. “De belasting en de consument zijn anders. Iets wat in België populair is, waar veel vraag naar is, zal daar goedkoper zijn dan bij ons in Nederland.” Volgens supermarktdeskundige Paul Moers speelt ook de agressieve strategie van Jumbo en Albert Heijn in België: beide ketens willen er marktaandeel winnen met lage prijzen.