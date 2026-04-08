Huismerken van Lidl verschijnen ook bij Kaufland in de rekken

De non-food huismerken van Lidl zullen straks ook bij zusterbedrijf Kaufland in de schappen liggen. Schwarz Gruppe wil op die manier meer structuur brengen in het assortiment.

“Zinvolle uitbreiding”

Producten van het doe-het-zelf- en tuinmerk Parkside zijn al sinds 2023 verkrijgbaar in beide winkelketens van de Schwarz-groep. Nu verschijnen ook de andere non-food-huismerken van Lidl, namelijk Crivit, Silvercrest, Livarno, Esmara en Lupilu, permanent in het aanbod bij Kaufland, de hypermarktketen die naast Duitsland ook in zeven Oost-Europese landen actief is.

De Lidl-merken zullen de non-foodproducten van bekende merkfabrikanten in de winkels niet verdringen, maar aanvullen. De stap is “een zinvolle uitbreiding van ons non-foodassortiment”, zegt Jochen Baab, inkoopdirecteur bij Kaufland, tegenover Lebensmittel Zeitung. “De wildgroei aan labels leidt tot een fragmentatie van de markt. In deze wirwar zetten we in op zichtbaarheid en oriëntatie”, zegt hij.

Dat Lidl momenteel enorme marketingbudgetten investeert om zijn non-foodmerken in heel Europa op de kaart te zetten, is een factor in deze beslissing. Recent lanceerde Silvercrest, het Europese keuken- en huishoudmerk van Lidl, een grote reclamecampagne in samenwerking met achtvoudig Grand Slam-winnaar en gepassioneerd hobbykok Andre Agassi. Zijn echtgenote Steffi Graf is het gezicht van sportmerk Crivit.