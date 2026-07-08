[In Beeld] Honderden klanten bij opening Albert Heijn Haacht

In Haacht heeft Albert Heijn woensdagochtend onder grote belangstelling een nieuwe supermarkt geopend: met deze tweede winkelopening van het jaar heeft de retailer nu 88 winkels in België.

“Belangrijke stap in onze verdere groei in Vlaanderen”

De nieuwe vestiging in Haacht heeft een verkoopoppervlakte van 1400 m², is uitgerust met drie bemande kassa’s en elf betaalpunten aan het zelfscanplein, en stelt een veertigtal collega’s tewerk. Hij wordt uitgebaat door vertrouwde franchisepartner Peeters-Govers, die hiermee zijn achttiende winkel opent.

“Vlaams-Brabant is een regio waar we heel graag willen groeien. Voor veel klanten uit de regio betekende winkelen bij Albert Heijn tot vandaag vaak een extra verplaatsing. Met deze winkel in Haacht komen we dichterbij. Deze winkel is een mooie en sterke aanvulling op ons netwerk en een belangrijke stap in onze verdere groei in Vlaanderen,” zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België.