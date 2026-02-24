JDE Peet’s: groei te danken aan 20% duurdere koffie

JDE Peet’s moest in 2025 fors aan de prijsknop draaien om de historisch hoge koffieboonprijzen op te vangen. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en L’OR verhoogde zijn prijzen met gemiddeld 19,5%. Ondanks een volumedaling, steeg de omzet zo alsnog.

Ongeziene koffie-inflatie

Vorig jaar steeg de omzet met 12,3% tot 9,921 miljard euro bij JDE Peet’s, maar die groei kwam vrijwel volledig uit prijsverhogingen: het volume daalde met 4,3%. Het bedrijf praat zelf over “ongeziene (groene) koffie-inflatie”: de totale kosteninflatie liep op tot 1,6 miljard euro.