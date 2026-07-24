Jumbo verkoopt allereerste Belgische winkel aan ondernemersduo

Jumbo verkoopt zijn winkel in Pelt, de eerste supermarkt die de Nederlandse keten opende in Vlaanderen, aan ondernemers Ralf Jansen en René Puts, die hiermee een derde Belgische winkel in handen krijgen.

Inzetten op franchising

“Met ontzettend veel trots kunnen René en ik aankondigen dat wij per 19 oktober Jumbo Pelt mogen overnemen,” meldt Ralf Jansen op LinkedIn. “We kijken ernaar uit om samen met Maarten en het hele team voort te bouwen op het succes dat de winkel de afgelopen jaren heeft opgebouwd. We hebben veel respect voor wat er in Pelt is neergezet en bouwen daar graag samen op verder.” Jansen en Puts baten al twee Belgische supermarkten uit, in Bree en Maasmechelen, en één in Stramproy, net over de grens in Nederland.

Jumbo debuteerde in Pelt op 6 november 2019. Het was de start van een Belgisch groeiverhaal dat intussen tot 47 winkels heeft geleid. De 48ste opent eind augustus in Mortsel, bij Antwerpen. De verkoop van de winkel is geen verrassing: Jumbo zet in België steeds sterker in op franchising. De nieuwe directeur België, Anrico Maat, is zelf succesvol ondernemer.