Carrefour België put moed uit vergelijkbare omzetgroei en stijgend marktaandeel

Koopkrachtacties, zondagsopeningen, winkelopeningen en e-commerce wierpen in het tweede kwartaal hun vruchten af voor Carrefour België: de vergelijkbare omzetgroei versnelt en het marktaandeel stijgt weer.

Prijsinitiatieven lonen

Carrefour België zag de omzet op vergelijkbare basis in het tweede kwartaal stijgen met 1,3% naar 1,115 miljard euro, na een groei van 0,8% in het eerste kwartaal. Bovendien vertoont ook het marktaandeel beterschap: een stabilisering volgens het persbericht, een stijging zelfs volgens topman Alexandre Bompard tijdens de presentatie, in wat de retailer “één van de meest competitieve markten van Europa” noemt. Ook de klanttevredenheid (NPS) ging in stijgende lijn en bereikte een record.

Die goede cijfers wijzen erop dat het strategisch plan dat de retailer dit jaar lanceerde, vruchten afwerpt. Carrefour wijst daarbij op verschillende prijsinitiatieven, zoals het systeem van degressieve prijzen op meer dan 450 essentiële producten in haar hypermarkten, de “Prijsbijter”-koopkrachtacties, exclusieve promo’s en gepersonaliseerde voordelen via de Bonus Card.

Tegelijk blijft Carrefour het aanbod uitbreiden met 3.000 nieuwe producten in de eerste jaarhelft, waaronder 258 Carrefour-producten. Voorbeelden zijn de lancering van een eiwitrijk gamma en de uitbreiding van het alcoholvrije aanbod.

Groei uit zondagsopeningen en e-commerce

De geïntegreerde winkels gingen begin 2026 bovendien met succes van start met zondagopeningen. Carrefour opende zeven nieuwe winkels waaronder haar zevende BuyBye, een AI-gestuurde geautomatiseerde winkel, op de Corda Campus in Hasselt. De e-commerceactiviteit groeide met 21%.

Eerder vanochtend raakte al bekend dat Carrefour België in 2025 voor het eerst in vijf jaar weer een operationele winst heeft geboekt. Een kentering die onder andere te danken was aan kostenbesparingen in de logistiek. Er was nog wel een nettoverlies van 9,8 miljoen euro. Dit jaar verwacht Carrefour een positief effect van de zondagsopeningen in de geïntegreerde winkels sinds januari.

“Deze resultaten sterken Carrefour België in haar ambitie om haar koers naar extra waardecreatie in de tweede jaarhelft verder te zetten”, zo besluit het persbericht van de retailer.