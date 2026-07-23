Carrefour tevreden met lichte margegroei

In een moeilijke geopolitieke context boekt Carrefour in zijn drie kernlanden Frankrijk, Spanje en Brazilië een behoorlijke omzetgroei tijdens de eerste jaarhelft, al bleef het operationeel resultaat licht onder de verwachtingen.

Verbetering op de thuismarkt

Carrefour heeft het eerste halfjaar afgesloten met een omzet van 43.789 miljoen euro. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 2,1%. Het courante bedrijfsresultaat (ROC) voor het halfjaar bedroeg 757 miljoen euro. Op vergelijkbare basis is dat een stijging van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele marge bedroeg 1,9%, wat neerkomt op een stijging van 4 basispunten. Dat is wellicht mede te danken aan het afstoten van de activiteiten in Italië en Roemenië. De retailer toont zich tevreden, al hadden sommige analisten nét iets meer verwacht. De nettowinst bedroeg 30 miljoen euro.