Lidl op zoek naar 240 nieuwe medewerkers in België

Met de ambitie om jaarlijks zes nieuwe winkels te openen, wil Lidl in België meer dan 240 nieuwe medewerkers aanwerven over de komende 12 maanden. Het gaat om uiteenlopende functies, van winkelmedewerkers tot logistiek, in het hele land.

Ook starters welkom

Lidl investeert de komende jaren fors in groei op de Belgische markt. Straks opent de discounter in Anderlecht zijn grootste supermarkt van het land, goed voor 1.714 m² en een twintigtal nieuwe jobs. Om de teams in de 304 andere winkels te versterken worden er nog eens 60 tot 72 vacatures opengesteld. En in Herentals bouwt de retailer tegen april volgend jaar een nieuw distributiecentrum waar nood is aan ongeveer 140 logistieke, technische en operationele profielen. Voor de expansiedienst op het hoofdkantoor zoekt het bedrijf juristen, economen en architecten.

Starters zijn daarbij welkom: Lidl heeft een Young Talent-programma, specifiek gericht op afgestudeerden met nul tot twee jaar ervaring. In 2026 worden er meer dan 15 functies opengesteld in uiteenlopende domeinen zoals verkoop, logistiek en finance. Dit gestructureerde traject biedt de kans om snel door te groeien naar verantwoordelijke functies dankzij persoonlijke begeleiding op maat. De retailer stelt meer dan 11.000 mensen tewerk in België.