Lidl schrapt banen in Frankrijk, waar het marktaandeel onder druk staat

In Frankrijk heeft Lidl het lastig: de discounter ziet het marktaandeel stagneren en wil er 550 banen schrappen om de organisatie te stroomlijnen en het concurrentievermogen te versterken.

Verliescijfers

Lidl overweegt om maximaal 550 administratieve banen in Frankrijk te schrappen. Aangezien de discounter in het land ongeveer 46.000 medewerkers in dienst heeft, gaat het om maximaal 1,2% van het personeelsbestand. Bovendien zou het louter om vertrek op vrijwillige basis gaan. De retailer begint op 9 april onderhandelingen met de vakbonden in het kader van een collectieve beëindigingsovereenkomst, weet LSA. Tegelijkertijd wil het bedrijf ongeveer honderd nieuwe banen creëren op het hoofdkantoor en ongeveer vijftig op regionaal niveau.

Frankrijk was de eerste buitenlandse markt voor de Duitse discounter, die er in 1989 van start ging. Maar de retailer heeft het er erg moeilijk: in het afgelopen gebroken boekjaar 2024/2025 daalde de omzet van de ongeveer 1600 filialen met 1% of 159 miljoen euro maar 16,7 miljard. Het verlies werd verkleind van 72 naar 9 miljoen euro. Het marktaandeel zou recent zijn gedaald naar 7,9%.