Lidl sluit meerjarig partnerschap met Tomorrowland

Lidl verbindt zijn naam de komende vijf jaar aan Tomorrowland. De supermarktketen wordt strategische partner van het Belgische dancefestival en krijgt vanaf deze zomer een prominente aanwezigheid op zowel Tomorrowland Summer in België als Tomorrowland Winter in Frankrijk.

“Drop de Biet”

De samenwerking gaat van start tijdens Tomorrowland 2026 in Boom. Festivalbezoekers kunnen er terecht in een Lidl-pop-upstore, een eigen bakkerij en verschillende Fresh Food Stations waar gratis vers fruit wordt uitgedeeld. Daarnaast brengt Lidl exclusieve Tomorrowland-content naar gebruikers van de Lidl Plus-app.

Het partnerschap reikt ook verder dan België. Lidl zal de komende vijf seizoenen aanwezig zijn op zowel de zomer- als winteredities van Tomorrowland. Ook in Nederland zet de retailer zijn festivalaanwezigheid verder uit. Op Pinkpop en Best Kept Secret organiseerde Lidl al activaties rond het concept “Drop de Biet”.

Gezonde voeding als festivalervaring

Volgens Lidl sluit de samenwerking nauw aan bij de waarden van beide merken. Tomorrowland ontvangt jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld en profileert zich als een evenement dat mensen samenbrengt rond muziek en positieve energie.

Robin Ruschke, Head of Marketing bij Lidl, benadrukt dat de retailer meer wil bieden dan klassieke sponsoring. “Tomorrowland brengt culturen samen met een ongekende passie en positieve energie. Dat maakt deze match zo ontzettend gaaf.” Volgens hem wil Lidl “actieve herinneringen creëren die mensen inspireren”, zowel op het festivalterrein als via digitale kanalen.

Ook Tomorrowland ziet een sterke inhoudelijke match. International Head of Partnerships Bjorn Declerck noemt Lidl “een merk dat blijft verrassen met creatieve ideeën en uitblinkt in kwaliteit en versheid”. De samenwerking moet festivalgangers helpen “van samen eten en het ontdekken van nieuwe producten tot het goed zorgen voor zichzelf tijdens hun hele festivalervaring”.

Ook circulaire ambities

Naast Lidl treedt ook PreZero, de afval- en recyclagedivisie van moederbedrijf Schwarz Group, toe als partner van Tomorrowland. De onderneming wil het afvalbeheer op het festival verder optimaliseren en de inzameling van waardevolle grondstoffen verbeteren.

Volgens PreZero moet de samenwerking bijdragen aan lagere CO₂-uitstoot en de circulaire economie tastbaar maken voor de internationale festivalgemeenschap. Door afvalstromen beter te scheiden en materialen opnieuw in de keten te brengen, wil het bedrijf tonen hoe grootschalige evenementen kunnen bijdragen aan een meer circulair gebruik van grondstoffen.

Met de overeenkomst verstevigt Schwarz Group haar aanwezigheid op grote Europese evenementen. Voor Lidl vormt het partnerschap tegelijk een nieuwe stap om het merk buiten de winkelomgeving zichtbaar te maken en consumenten via ervaringen aan zich te binden.