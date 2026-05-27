Lidl springt over Morrisons en wordt vijfde supermarktketen in het VK

Lidl heeft Morrisons ingehaald en is nu de op vier na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk. De Duitse discounter zag zijn omzet met 8,8% stijgen, terwijl Morrisons met slechts 1,3% groeide.

Aantrekkelijke wekelijkse winkelbestemming

De Britse foodretailmarkt beleeft een meer dan symbolische verschuiving: Lidl snoept de vijfde plaats af van Morrisons, dat nu helemaal is weggezakt uit wat men vroeger de “big four” noemde, de vier traditionele supermarktketens Tesco, Sainsbury’s, Asda en Morrisons die gedurende decennia het supermarktlandschap domineerden. Aldi bemachtigde enkele jaren geleden al de vierde plaats en zit nu de nummer drie, Asda, op de hielen. De snelle groei van Lidl en Aldi is mede toe te schrijven aan de ondermaatse prestaties van Asda en Morrisons, die beide zijn overgenomen door investeringsfondsen.

Volgens gegevens van Worldpanel by Numerator, bereikte Lidl een recordmarktaandeel van 8,6% in de 12 weken tot 17 mei. Dat is een significante groei vergeleken met de 1,4% marktaandeel die Lidl 25 jaar geleden had. De discounter rolde een succesvolle expansiestrategie uit en wist zich te positioneren als een aantrekkelijke wekelijkse winkelbestemming, zeker in een tijd van stijgende kosten, nu shoppers op zoek gaan naar budgetvriendelijke opties.

Sinds de start in het Verenigd Koninkrijk in 1994 heeft Lidl zijn winkelnetwerk uitgebreid tot 1.000 winkels en 13 distributiecentra, met een personeelsbestand van 35.000 medewerkers in Engeland, Schotland en Wales. Voor het boekjaar dat eindigde in februari 2025 steeg de omzet van Lidl GB met 8,3% tot 11,7 miljard pond (ongeveer 13,6 miljard euro), terwijl de winst meer dan verdubbelde tot 156,8 miljoen pond (ongeveer 177,7 miljoen euro).