Lotus Bakeries: Thailand en speculoospasta als stevige ruggengraat

Lotus Bakeries heeft in 2025 een indrukwekkend jaar achter de rug: een omzetstijging van 10% naar 1,355 miljard euro en een winstgroei van 13%. Biscoff blijft sterkhouder, ook in de succesvolle expansie in nieuwe markten.

Drijven op speculoosjes

Het vlaggenschipmerk Biscoff realiseerde een organische groei van 13% en blijft daarmee het snelst groeiende koekjesmerk in de VS, zowel in de koekjes- als spreadcategorie. De huishoudpenetratie in de VS steeg naar 9%, mede dankzij succesvolle mediacampagnes. Wereldwijd verstevigde Biscoff zijn positie in de top vijf van koekjesmerken, met sterke prestaties in onder meer Canada, Mexico, Turkije en Zuid-Europa. De winstgevendheid bleef eveneens sterk, met een EBITDA-marge van 20,2% (een stijging van 12,4%).