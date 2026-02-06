Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Lotus Bakeries: Thailand en speculoospasta als stevige ruggengraat

icon
Food6 februari, 2026

Lotus Bakeries heeft in 2025 een indrukwekkend jaar achter de rug: een omzetstijging van 10% naar 1,355 miljard euro en een winstgroei van 13%. Biscoff blijft sterkhouder, ook in de succesvolle expansie in nieuwe markten.

Drijven op speculoosjes

Het vlaggenschipmerk Biscoff realiseerde een organische groei van 13% en blijft daarmee het snelst groeiende koekjesmerk in de VS, zowel in de koekjes- als spreadcategorie. De huishoudpenetratie in de VS steeg naar 9%, mede dankzij succesvolle mediacampagnes. Wereldwijd verstevigde Biscoff zijn positie in de top vijf van koekjesmerken, met sterke prestaties in onder meer Canada, Mexico, Turkije en Zuid-Europa. De winstgevendheid bleef eveneens sterk, met een EBITDA-marge van 20,2% (een stijging van 12,4%).

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail