Morrisons schrapt 200 banen op hoofdkantoor

De Britse supermarktketen Morrisons herstructureert zijn centrale organisatie. Op het hoofdkantoor in Bradford staan ongeveer 200 banen op de tocht, goed voor net geen 10% van het personeelsbestand op die locatie.

Automatisering en AI

De retailer, die in het Verenigd Koninkrijk zo’n 96.000 medewerkers telt, heeft inmiddels een consultatieprocedure opgestart met de betrokken werknemers. De ingreep kadert in een bredere strategische heroriëntatie, waarbij Morrisons sterker inzet op automatisering en artificiële intelligentie.

Een woordvoerder licht de plannen toe aan BBC: “Terwijl we evolueren en ons aanpassen, stellen we voor om wijzigingen door te voeren in verschillende onderdelen van onze centrale organisatie. Dit zal gepaard gaan met moeilijke maar noodzakelijke beslissingen die gevolgen hebben voor collega’s op ons hoofdkantoor.” Voor de getroffen werknemers belooft Morrisons begeleiding naar ander werk binnen de organisatie waar mogelijk.

De ingreep sluit aan bij een transformatieprogramma dat Morrisons vorig jaar lanceerde om de efficiëntie van de centrale diensten te verhogen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de automatisering van manuele processen, waarbij AI een steeds grotere rol speelt. De retailer verwacht dat technologie niet alleen kostenbesparingen oplevert, maar ook de operationele slagkracht verhoogt in een competitieve markt waar marges onder druk staan.

Tegelijkertijd blijft Morrisons investeren in prijscompetitiviteit. De supermarktketen zag recent nog een stijging van de omzet, maar benadrukt dat consumenten het moeilijk hebben. Daarom wil het bedrijf blijven inzetten op scherpe prijzen om klanten aan zich te binden.