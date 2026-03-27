Nestlé zet miljardendeal door: private equity aast op Perrier en San Pellegrino

Nestlé zet de verkoop van de helft van zijn Europese waterdivisie door. Enkele van ’s werelds grootste private-equityspelers zouden zo’n 5 miljard euro veil hebben voor onder andere Perrier, San Pellegrino en Acqua Panna.

Biedingsstrijd in volle gang

Drie private-equityhuizen – Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), KKR en PAI Partners – zijn volgens de Financial Times door naar de volgende ronde in het biedingsproces. Ook Platinum Equity heeft interesse getoond, zo melden bronnen dicht bij de zaak. De verkoop van een belang van 50% zou de waterdivisie een totale waardering van ongeveer 5 miljard euro geven.