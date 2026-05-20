Tony’s Chocolonely en Ritter Sport duurzaamste chocolademerken op Belgische markt

Tony’s Chocolonely en Ritter Sport zijn de duurzaamste chocolademerken op de Belgische markt, volgens een nieuwe chocoladegids van natuurbeschermingsorganisatie WWF. Mondelez International, producent van Côte d’Or, Milka en Toblerone, krijgt een veeg uit de pan.

Online tool

Sinds woensdag kunnen Belgische consumenten een online tool gebruiken om zich te informeren over de chocolade die ze kopen in de supermarkt. De chocoladegids van WWF rangschikt vaak verkochte chocolademerken op basis van een internationale erkende methode, de “Chocolate Scorecard”. Die houdt rekening met traceerbaarheid van de cacao, een eerlijke vergoeding voor de cacaoboeren, kinder- of dwangarbeid en ontbossing.

Uit de rangschikking blijkt dat wie chocolade wil kopen op basis van duurzaamheidscriteria, best kiest voor de merken Tony’s Chocolonely en Ritter Sport. “Hun resultaten tonen aan dat duurzamer werken met cacao ook op grote schaal mogelijk is”, zegt WWF in zijn persbericht. De organisatie juicht ook toe dat Ahold Delhaize, Aldi en Carrefour door de jaren heen structureel en transparant deelnemen aan de evaluatie door de Chocolate Scorecard.

Leefbaar inkomen blijft knelpunt

Bij verschillende bedrijven is er sprake van vooruitgang op het vlak van ontbossing en traceerbaarheid. Door de voortdurende campagnes van natuurorganisaties en onder invloed van de nieuwe Europese regelgeving die op komst is (EUDR), hebben Nestlé, Mars en Ferrero hun beleid en monitoring aangescherpt, volgens de Chocolate Scorecard. Een degelijk inkomen voor cacaoproducenten blijft wel een zeer zwak punt in de chocoladesector.

Minder lovend is WWF over Mondelēz International, het moederbedrijf van Côte d’Or, Milka en Toblerone: die multinational kreeg door het grote gebrek aan transparantie de titel van slechtste leerling van de klas (Bad egg award) toegekend. In 2024 nam het bedrijf voor de laatste keer deel en eindigde toen op plaats 25 van de 38.