Nieuwe wereldwijde voedselschok dreigt: “erger dan bij inval Oekraïne”

De schaduw van een nieuwe voedselschok hangt boven de wereldmarkt – en de impact dreigt nog groter te zijn dan na de Russische invasie van Oekraïne. Stijgende prijzen, krimpende marges voor boeren en een dreigende voedselcrisis zullen ook de retailsector rechtstreeks raken, waarschuwt de VN-voedselorganisatie FAO.

Kunstmest als katalysator

Terwijl geopolitieke spanningen rond de Straat van Hormuz escaleren, blokkeren miljoenen tonnen kunstmest de aanvoerlijnen. De prijs van urea, een cruciale grondstof voor kunstmest, is al met 40% gestegen. Voor boeren van Argentinië tot Bangladesh betekent dit een onmogelijke keuze: minder aanplanten of overstappen op gewassen die minder meststoffen vereisen, zoals soja of biobrandstoffen. De VN-voedselorganisatie FAO waarschuwt voor een “beangstigend niveau van voedselonzekerheid” als het conflict langer dan een maand aanhoudt.