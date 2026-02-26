Nederland - NL
Pauline Neerman
Ocado, specialist in onlineboodschappen, schrapt duizend banen

Food26 februari, 2026

Ocado snijdt diep in zijn personeelsbestand om de kosten te verlagen. Het Britse retailtechnologiebedrijf schrapt duizend banen in een besparingsronde van 150 miljoen pond.

Vervangen door AI

Bijna 5% van het volledige personeelsbestand verdwijnt bij Ocado. De onderneming wil in 2026 zo’n 150 miljoen pond (ongeveer 175 miljoen euro) besparen op technologie- en ondersteunende kosten. Het concern schroeft de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling terug en rekent op “AI-efficiëntie” en “kostendiscipline” om de kosten structureel te verlagen. Daarnaast voegt Ocado zijn divisies Ocado Solutions en Ocado Intelligent Automation samen tot één geïntegreerde tak.

