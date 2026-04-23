Ook Aldi overweegt zondagsopening in België

Net als Lidl wil Aldi onderhandelen met de vakbonden om de winkels ook op zondag te openen. Aangezien ook Delhaize, Carrefour en Okay op zondag open zijn, blijft Colruyt straks mogelijk als enige grote supermarktketen in België dicht op zondag.

Omzetverlies

De directie van Aldi heeft donderdag aangegeven dat ze met de vakbonden wil onderhandelen over zondagsopeningen. Dat bevestigt het bedrijf tegenover De Tijd. De omzet zou in het eerste kwartaal gedaald zijn met 0,2%. De discounter verliest klanten nu steeds meer concurrenten op zondag open zijn.

“We voeren verkennende gesprekken met de sociale partners om de mogelijkheden rond zondagsopeningen te bekijken. Op die manier willen we in een fel veranderende retailmarkt bouwen aan een duurzame toekomst voor onze klanten en waken we over de tewerkstelling van ons personeel”, aldus Aldi.

Vage boodschap

Maar de vakbonden schorsten de vergadering meteen na de aankondiging, omdat het personeel in de winkels al tijdens de vergadering op de hoogte werd gesteld van de plannen. Ze stellen bovendien dat de boodschap van de directie vaag was: “Aldi wil zijn plannen pas concreet maken wanneer er meer duidelijkheid is over die van de concurrentie. Zo kwam er geen antwoord op de vraag of het – zoals Lidl – maar een deel van de winkels wil openen op zondagvoormiddag en of die dan ook op maandagvoormiddag open zouden zijn”, zegt Wilson Wellens van de vakbond ACLVB aan de krant.

In maart raakte bekend dat ook Lidl verkennende gesprekken voert over de zondagsopening. Gisteren meldde Carrefour nog een vergelijkbare omzetstijging in het eerste kwartaal, die gedeeltelijk te danken zou zijn aan de zondagsopeningen sinds januari. Enkel Colruyt ziet zondagopeningen niet zitten, omdat het voor de keten niet rendabel zou zijn. De vraag is of de keten het zich kan permitteren om als enige dicht te blijven op zondag.