PepsiCo verlaagt snackprijzen na Amerikaanse klachten

PepsiCo heeft in het vierde kwartaal de omzetverwachtingen overtroffen, dankzij een sterke vraag naar frisdranken buiten de Verenigde Staten en een toenemende populariteit van dranken met weinig of geen suiker op de thuismarkt.

Internationale markten trekken de kar

De voedings- en drankenreus boekte een kwartaalomzet van 29,34 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 27 miljard euro), terwijl analisten rekenden op 28,97 miljard Amerikaanse dollar. De groei kwam vooral van buiten Noord-Amerika. Het volume van internationale dranken steeg met 3%, terwijl het totale drankvolume wereldwijd met 1% toenam. Reuters schrijft dat de vraag naar lokale smaken in onder meer India en Brazilië de verkoop stuwde.