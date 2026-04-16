Sligro ziet beperkte groei na moeizame jaarstart

Sligro is 2026 traag begonnen. Consumenten bleven in Nederland binnen door de winterkou, verzucht de foodservicegroothandel, terwijl België (opnieuw) achterbleef. Nu zorgen de energieprijzen voor nieuwe druk.

Winters weer in de weg

Sligro realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van 578 miljoen euro, tegenover 574 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van 4 miljoen euro, of minder dan 1%. Nederland en België vertoonden over het hele eerste kwartaal genomen een vlak tot licht dalend verloop, geef het bedrijf zelf toe. Per saldo daalden de volumes, terwijl de inflatie net onder de 1% bleef. Dat zette de omzetgroei onder druk.