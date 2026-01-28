Spaans marktleider Mercadona vergroot voorsprong op Carrefour en Lidl

In Spanje heeft dominant marktleider Mercadona in 2025 opnieuw zijn voorsprong op de concurrentie vergroot. De keten nadert de kaap van de 30% marktaandeel ondanks een lichte krimp in het aantal winkels. Carrefour en Lidl volgen op grote afstand.

El Corte Inglés is grootste verliezer

Met eind vorig jaar 1.603 winkels, tien minder dan in 2024, groeide het marktaandeel van Mercadona in Spanje voor het tweede jaar op rij tot 29,5%. Daarmee heeft de marktleider een comfortabele voorsprong op de nummer twee, Carrefour: de Franse retailer haalt 7,2% marktaandeel, een lichte krimp. De keten opende netto wel 76 winkels om uit te komen op tot 1.175, maar het ging vooral om kleinere City en Express vestigingen. De zwakte van het hypermarktformat weegt door. Dat blijkt uit de cijfers van Nielsen die de Spaanse website Foodretail publiceert.