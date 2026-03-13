Spadel-fonds investeert in frisdrank voor de darmflora

The Source Ventures, het durfkapitaalfonds van de Belgische watergroep Spadel, investeert in de Britse drankenproducent Living Things. Het jonge merk ontwikkelt frisdranken die zich richten op darmgezondheid, een categorie die wereldwijd snel terrein wint.

Darmgezondheid als nieuwe groeimarkt

Living Things werd pas zo’n twee jaar geleden opgericht, maar ligt inmiddels in 25.000 verkooppunten, waaronder grote Britse retailers als Tesco, Waitrose en Boots. Ook het aantal cafés, delicatessenzaken en andere foodservicelocaties met de frisdranken in het aanbod groeit.